TRIANGOLARE DI BENEFICENZA E GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’U.S Città di Pontedera aderisce all’iniziativa della Lega Pro e scenderà in campo contro ogni forma di violenza.

Lo farà, in particolare, contro l’Arzachena il 25 novembre, data in cui si celebra in tutto il mondo la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, proclamata dall’Onu nel 1999, portando al braccio un nastro bianco”.

L’iniziativa sarà sponsorizzata da Silvia Turini, responsabile di “Habitat Immobiliare” e da sempre sensibile a questo importante tema.

Serata di sport e beneficenza ieri sera al Mannucci. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute, l’A.S.D Calci e la Rappresentativa toscana dei Vigili del Fuoco per aver partecipato a questa bellissima iniziativa. Speriamo veramente che tutti i problemi si risolvano il prima possibile.

Un grazie anche all’Enoteca Gli Sfusi di Pisa per il vino e alla ditta Nesti e Bonsignori per i panini. Un sentito ringraziamento, infine, anche agli arbitri del CSI per la loro gentile collaborazione.

*Partite*

Rappresentativa Vigili del fuoco Toscana VS A.S.D Calci (Ha vinto il Calci)

Rappresentativa Vigili del fuoco Toscana VS Pontedera (Ha vinto il Pontedera)

Pontedera VS A.S.D Calci (Ha vinto il Pontedera)

L’assessore Franconi, il direttore sportivo Paolo Giovannini e il dirigente del calci Mariannini Roberto faranno la premiazione che, questa sera sarà un po’ particolare.

Il Pontedera riceverà la targa per il terzo posto per aver ospitato questo evento.

Premia Assessore Franconi

L’ASD Calci si classifica invece secondo, e ci uniamo alle loro difficoltà sperando che tutti i problemi vengano risolti quanto prima

Premia Giovannini

Al primo posto la rappresentativa toscana dei vigili del fuoco, che ringraziamo per l’impegno che giorno dopo giorno svolgono nel fare il loro lavoro, sia nell’intervento specifico del Monte Serra che per quelli quotidiani al servizio dei cittadini

Premia il dirigente del calci Mariannini Roberto