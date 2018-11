‘UN GOL PER L’AMOPUGLIA’: UN SUCCESSO ANNUNCIATO!

Si è tenuto questa mattina l’ultimo appuntamento, nelle scuole secondarie di Monopoli, dell’iniziativa ‘Un gol per l’amopuglia’, giunto alla 5^ edizione e realizzato dall’Associazione ONLUS Amopuglia con la S.S. Monopoli 1966.

Una delegazione della Società biancoverde composta dal coordinatore delle attività sociali Paolo Tavano, dal Resp. della Comunicazione Marco Amatulli, insieme al mister Beppe Scienza ed i calciatori Pissardo, Mendicino, Scoppa, Zampa e De Angelis, hanno fatto visita agli studenti delle scuole “Galileo Galilei”, “V. S. Longo” (sett. tecnologico) e Istituto Comprensivo “M. Jones-O.Comes” di Monopoli, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

La giornata conclusiva del progetto si terrà sabato 17 novembre allo stadio “Veneziani”, in occasione della partita Monopoli-Sicula Leonzio, in cui la S.S. Monopoli 1966 ospiterà nel settore ‘curva’ tutti gli studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado di Monopoli.

Si ringrazia l’Associazione Amopuglia di Monopoli, il Dott. Bartolo Allegrini e tutti i Dirigenti e docenti delle scuole che hanno partecipato attivamente a questa lodevole iniziativa, la cui nobile causa, è finalizzata alla donazione di una somma a favore della ONLUS di Monopoli che da oltre 20 anni cura le persone affette da malattie oncologiche.

Sabato 17 novembre, i volontari dell’Amopuglia, saranno presenti all’ingresso di ogni settore dello stadio con dei raccoglitori utili per chi volesse devolvere un’offerta.

Fonte: S.S. Monopoli 1966