Secondo appuntamento e secondo grande successo per il Walk About Nerazzurro, iniziata inserita dalla società nerazzurra nell’importantissimo Progetto 3P e realizzata in collaborazione con l’Associazione Cento.

Il gruppo di tifosi nerazzurri selezionato per questa splendida esperienza

ha vissuto da vicino il pre-gara con il Piacenza scoprendo tutti i segreti del

dietro le quinte di un match ufficiale. Ancora una volta il ringraziamento,

oltrechè allo SLO del Pisa Nicola Barsotti, è rivolto alla Associazione Cento

per la grande collaborazione offerta.

Partecipare è facile: sei un abbonato che ha approfittato del “Pacchetto Famiglia”, oppure che ha figli di età non superiore a 14 anni? Invia una mail all’indirizzo info@associazionecentopisa.it e sulla base dei posti disponibili saranno stilate delle apposite liste. Le visite guidate saranno a cura dello staff museale dell’Associazione Cento. Si ringrazia per le foto Giorgio Tognetti e Associazione Cento.

