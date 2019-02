LA LEGA PRO DISPONE UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LE VITTIME DEL FLAMENGO

La Lega Pro si unisce nel ricordo di giovani vite spezzate ed ha disposto un minuto di raccoglimento con la fascia del lutto al braccio dei calciatori, in occasione di tutte le gare in programma nei giorni 9,10 e 11 febbraio.

“E’ un gesto di vicinanza da parte della stessa Lega e dei suoi club – dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- per commemorare i giovani calciatori e i dipendenti , vittime dell’incendio al centro sportivo del Flamengo in Brasile.

Giovani che inseguivano un sogno legato al calcio. Si scenderà in campo anche per questi giovani calciatori per ricordarli e per affermare la forza della vita”.

Firenze, 9 febbraio 2019