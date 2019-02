PRESENTAZIONE ACCORDO LEGA PRO E FIDI TOSCANA SPA

MARTEDI 26 FEBBRAIO ALLE ORE 15 PRESSO LA SEDE DELLA LEGA PRO A FIRENZE

PRESENTAZIONE DELL’ ACCORDO TRA LEGA PRO E FIDI TOSCANA S.P.A PER LE AZIONI DI SUPPORTO ALLE OPERE DI INVESTIMENTO NEGLI STADI DEL TERRITORIO TOSCANO

Lega Pro e Fidi Toscana presentano l’accordo, un progetto pilota, per agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive in Toscana da parte delle società di Lega Pro. E’ una delle iniziative di supporto ai club per far sì che venga migliorata la fruibilità del prodotto calcio.

Lega Pro e Fidi Toscana si impegnano anche nella divulgazione del progetto e nello studio di una sua estensione a livello nazionale così da poter replicare il progetto nelle altre regioni di Italia.

Alla conferenza stampa interverranno: Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Lorenzo Petretto, Presidente Fidi Toscana S.p.A., Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle Attività Produttive e al Credito, Cristiana Capotondi, Vice Presidente Lega Pro, Marco Stella, Vicepresidente Consiglio Regionale Toscana, Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro e Chiara Faggi, Vice Segretario Lega Pro.