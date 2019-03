La Lega Pro e le sue squadre ricorderanno Renato Cipollini, uomo di calcio e dirigente stimato, che ha rivestito anche il ruolo di Direttore Generale della Lega Pro, nel prossimo turno di campionato.

Verrà, infatti, osservato un minuto di raccoglimento nelle partite del campionato Serie C in programma dal 16 al 18 marzo prossimi per ricordarlo su tutti i campi.