LEGA PRO, CORRIERE DELLA SERA E I GIOVANI GIORNALISTI. I VINCITORI DEL SETTIMO PREMIO STRACCA

Milano, 4 marzo 2019 – Oggi si è conclusa la settima edizione del concorso dedicato ai giovani giornalisti. E’ il Premio Stracca, nato dalla partnership fra la Lega Pro e il Corriere della Sera, e dedicato a Roberto Stracca, giornalista scomparso prematuramente nel 2010.

La consegna del Premio, in Sala Albertini al Corriere della Sera, si è aperta col ricordo del capitano, Davide Astori, nel primo anniversario della sua scomparsa.

Il Premio ha previsto una prova scritta su temi che riguardano la Lega Pro e lo sport.

Hanno partecipato, in totale, 26 studenti della Scuola di Giornalismo «Walter Tobagi» di Milano.

Questi i vincitori: il Premio Stracca è stato assegnato ex aequo a Giacomo Detomaso, 27 anni, di Putignano (BA) e a Massimo Ferraro, 30 anni, di Roma, che hanno lavorato rispettivamente su come si raccontano la gioia e la passione per lo sport. Il Premio Lega Pro è stato assegnato a Marco Procopio, 26 anni, di Soveria Mannelli (CZ) con la traccia sul calcio femminile in Lega Pro.

Alla premiazione hanno partecipato Maria Pia Stracca, madre di Roberto, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Cristiana Capotondi, Vice Presidente Lega Pro, Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, Venanzio Postiglione, Vice Direttore Corriere della Sera, Daniele Dallera, Caporedattore Sport Corriere della Sera, e i giovani giornalisti.

Appuntamento all’edizione n.8 del Premio Stracca con la prova scritta, in programma in primavera.