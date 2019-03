Lega Pro_ una “squadra” con oltre 100 competenze femminili

Una Lega di calcio che conta, in totale, oltre 100 competenze femminili: e’ la Lega Pro.

“E’ un valore aggiunto- spiega Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro- dove i ruoli al femminile sono opportunità di crescita e di confronto”.

Nella Serie C, nata 60 anni con Artemio Franchi, ci sono oltre 100 figure femminili tra chi lavora in sede e nei club.

Ci sono presidenti donne nei club, la vice presidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi, professionalità in Segreteria, nell’area legale, nella comunicazione, nell’area diritti tv, al tesseramento, in amministrazione, col calcio femminile, nel mondo arbitrale fino alla gestione sicurezza negli stadi.

“E’ una partita vinta- conclude Ghirelli- non avere competenze femminili, è come se si perdesse la sfida…anzi non si scende neanche in campo”.