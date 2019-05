“Non si può tornare indietro. Per questo è essenziale ricordare”. La frase di Giovanni Trapattoni traccia con una linea marcata il senso del ricordo in un giorno triste per tutto il calcio.

Anche la Lega Pro si unisce al ricordo delle vittime dell’Heysel e rivolge un pensiero alle famiglie.

Il calcio è condivisione di emozioni. E non deve essere perdita di vite.