Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, partecipa giovedì 23 maggio dalle ore 22,30 al programma dedicato alla Serie C, “C Siamo” su Raisport, condotto da Giacomo Capuano.

I temi della puntata, in particolare, saranno i play off Serie C, gli stadi sold out e la nuova Lega Pro.

Da lunedì 27 maggio, il programma avrà di nuovo la sua abituale collocazione, ovvero tutti i lunedì dalle 20.00 alle 20.30.