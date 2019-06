Berretti Serie A-Serie B: vince il Torino

Novara, 7 giugno 2019- Il Torino si aggiudica la Coppa Berretti Serie A-Serie B superando l’Inter col risultato di 2-0. Le reti sono state realizzate su rigore al 14′ da Niccolò Moreo e al 76′ da Alessandro Leggero, capitano granata.

Sugli spalti al Centro sportivo Novarello oltre 250 persone e dirigenti di Inter e Torino. Presente anche l’ex calciatore, Emiliano Moretti.

A premiare Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, che ha commentato la prima giornata di finali Berretti, che ha registrato oltre 600 spettatori e tanti bambini sugli spalti.

” Un giorno che rende bene il senso del calcio- ha detto Ghirelli-con giovani talenti in campo, confronti leali sul rettangolo di gioco e famiglie allo stadio. E’ una competizione che cresce di livello e di attenzione ed offre l’occasione di misurarsi anche con squadre di altre categorie. Un ringraziamento va anche alle squadre di A e B che, con la loro partecipazione, hanno arricchito la competizione”.

Il campionato Berretti nacque nel 1966 per valorizzare il calcio dei giovani e per la decima volta si svolge in un’unica città: Novara.

Torino e Virtus Entella si affronteranno domenica 9 giugno alle 10,30 a Novarello per la Supercoppa Berretti, competizione nata un anno fa e che vede sfidarsi le vincenti tra Berretti Lega Pro e Berretti A- B.

Foto Patrucco