Il Trapani stacca il pass per la B

Con la seconda finale di ritorno dei play off Serie C si chiude la stagione agonistica 2018-2019.

Allo stadio ” Provinciale ” di Trapani, tutto esaurito, la squadra di casa stacca il pass per la Serie B superando il Piacenza con il punteggio di 2-0.

Le reti sono state siglate al 21’pt da Nzola e al minuto 84′ da Taugordeau.

Prima del match, è stato consegnato il Premio Mario Facco al giocatore Simone Della Latta del Piacenza per il miglior gol decretato dalla redazione del programma di Raisport, ” C Siamo” e dai tifosi via social. È il suo tiro da metà campo in Piacenza-Carrarese che gli ha permesso di vincere il premio.

Il Trapani completa il quadro delle cinque squadre promosse in B e fa compagnia a Juve Stabia, Pisa, Pordenone e Virtus Entella.