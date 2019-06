Torneo Cava de’Tirreni: in finale ai rigori l’Under 15 Lega Pro vince, l’Under 17 perde

Gioia e delusione per Daniele Arrigoni e i suoi ragazzi al Torneo internazionale di calcio giovanile di Cava de’ Tirreni: la Rappresentativa di Lega Pro Under 15 ha vinto la finale contro la Rappresentativa Nazionale LND mentre quella dell’Under 17 ha perso, sempre ai rigori, contro la Salernitana.

Gli azzurrini dell’Under 15 hanno terminato i tempi regolamentari 2-2 con le reti di Mancini e Alessio. Ai rigori poi è finita con un netto 3-0.

Esito diverso, invece, per gli Under 17 che sullo 0-0 hanno sbagliato un rigore. Poi i penalty sono stati decisivi. È finita 4-5 per la Salernitana. Tanta la delusione per i ragazzi di Arrigoni che meritano comunque applausi per un Torneo giocato a testa alta fino alla fine.