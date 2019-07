LEGA PRO INCONTRA LA FIORENTINA

La Lega Pro ha salutato la nuova proprietà della Fiorentina. Dopo la consegna della maglia storica viola con il numero 60, dedicata ai primi 60 anni della C, il Presidente Francesco Ghirelli col Segretario generale Emanuele Paolucci hanno incontrato, presso la sede della Lega Pro, Joe Barone, manager di riferimento del presidente Commisso.

” È stato un incontro piacevole sulla storia della C che si intreccia a quella dei comuni d’Italia e di Firenze- ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e stata l’ occasione per parlare di un evento che con la Fiorentina, Siena e Castelnuovo Berardenga stiamo portando avanti nel ricordo di Artemio Franchi nel giorno della sua scomparsa, il 12 agosto.

È stata fatta anche una importante riflessione sulle seconde squadre, con l’impegno di approfondire insieme la tematica e con la Fiorentina che ha confermato di lavorare in maniera decisa in questa direzione”.

“Infine- conclude Ghirelli– abbiamo illustrato il modello Lega Pro e una caratteristica che ci contraddistingue : siamo una Lega al femminile con oltre 100 figure in più ruoli“.

Al dirigente viola, che ha visitato l’area museale dedicata a Franchi, è stato consegnato il pallone C 60 nella versione che riproduce il pallone della storia della terza Lega del calcio professionistico italiano.