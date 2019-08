Domani sera importante iniziativa da parte dei tifosi dell’Alessandria di ‘Orgoglio grigio’ in favore degli sfollati di Genova

Domani sera è in programma una serata aperta a tutti i tifosi dell’Alessandria, organizzata dall’associazione ‘Orgoglio Grigio’ in collaborazione con la Pro Loco di Oviglio e il cui ricavato andrà agli sfollati di Genova.

La serata è organizzata in due fasi con una cena a scopo benefico e un’asta promossa per raccogliere ulteriori fondi: da aggiudicarsi una serie di magliette che raffigurano un tifoso dell’Alessandria e uno del Genoa che si tengono idealmente per mano e uniscono le sponde del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Le magliette sono state autografate dai giocatori dell’Alessandria: ospiti d’onore all’evento il presidente Luca Masi, il ds Fabio Artico, l’allenatore Cristiano Scazzola e alcuni giocatori. La serata sarà condotta da Franco Tasca.