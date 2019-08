Prima giornata campionato Lega Pro: 85 gol realizzati in 29 partite giocate

Il campionato di serie C è iniziato sabato e promette scintille: lo testimoniano i numeri. Non solo 65.000 persone si sono abbonate (e gli abbonamenti continuano per quasi tutte le società almeno fino alla prossima settimana) ma anche il protagonista più atteso, il campo, regala statistiche che ne testimoniano la bellezza e la qualità. Sono state giocate 29 partite: manca il posticipo di questa sera tra Novara e Juventus per completare questa prima giornata che ha registrato in totale 13 vittorie casalinghe, 5 pareggi e 11 vittorie in trasferta con un totale di 85 gol realizzati. La differenza quindi tra vittorie in casa e fuori è di sole 2 partite, prova che è un campionato apertissimo e i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Nel dettaglio: nel girone A sono 4 le vittorie in casa, 1 pareggio e 4 i colpi esterni per un totale di 27 gol realizzati. Nel girone B in casa si sono imposte 5 squadre mentre 3 sono le vittorie corsare con 2 pareggi. Ancor più prolifico il bilancio dei gol segnati perché sono 30. Nel girone C infine i padroni di casa si sono imposti 4 volte: poi 2 pareggi e 4 vittorie delle squadre in trasferta con 28 gol segnati.

Ed è solo l’inizio.