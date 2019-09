25 SETTEMBRE: GIORNATA DELLA LEGALITÀ A SOMMA VESUVIANA

In ricordo di Mario Cerciello Rega

La Lega Pro incontra i giovani per un confronto sulla legalità. Sarà un giorno dedicato ai valori e alla legalità, il 25 settembre a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, nell’ambito delle iniziative in ricordo di Mario Cerciello Rega.

Il vicebrigadiere dei Carabinieri, nato a Somma Vesuviana, sarà ricordato con un quadrangolare Under 17, il 25 settembre alle 15 allo stadio di Brusciano (Na).

Scendono in campo i giovani con le squadre Avellino, Casertana, Cavese e il team locale, Viribus Unitis.

L’iniziativa promossa dal Comitato etico della Lega Pro, presieduto dal Prefetto Francesco Cirillo, si realizza con la collaborazione del Comune di Somma Vesuviana.