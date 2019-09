Lega Pro: Si è tenuto il Consiglio Direttivo. I temi

Si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Pro presso la sua sede.

Tra i temi, che erano all’ordine del giorno, anche il progetto di bilancio consuntivo chiuso al 30/06/2019 , che è stato approvato con il relativo rendiconto finanziario. E’ stato, inoltre, approvato il preventivo per la stagione 2019-2020, in riferimento al periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020.

Il bilancio e il preventivo verranno presentati in Assemblea. Nel corso del Direttivo è stata convocata l’Assemblea dei club per lunedì 28 ottobre come da impegno fissato nella precedente Assemblea.

Infine, sono stati esaminati i progetti che la Lega Pro presenterà. Nello specifico, riguardano le aree dell’impiantistica, del marketing territoriale, delle attività contro il match fixing e della formazione. Il prossimo consiglio Direttivo è stato convocato per lunedì 14 ottobre.