Quando i club scrivono per ringraziare

Club che si scrivono per ringraziare per l’accoglienza ricevuta.

E’ quanto fanno in Lega Pro. L’ultimo, in ordine di tempo, e’ stato il ringraziamento della Vis Pesaro nei confronti del Sudtirol in occasione della visita al Centro sportivo della squadra di Bolzano.

La società marchigiana come si legge in un estratto della lettera ” vuole curare e consolidare i rapporti con le società e professionisti che sono da tempo l’esempio di una seria e lungimirante politica gestionale e societaria. Grazie amici del FC Sudtirol , da parte nostra un grande in bocca al lupo per il vostro futuro sportivo!”.

“Sono esempi che sono sempre più frequenti- commenta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- crescono e sono frutto di una cultura calcistica che mette al centro i valori. Un plauso alla Vis Pesaro per un’altra testimonianza che rende il senso del nostro calcio”.

Firenze, 28 settembre 2019