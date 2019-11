Serie C, derby ad alta quota in Toscana: per i bookmaker più Siena che Pontedera

Sarà derby toscano nella zona play off del Girone A di Serie C: domenica, al Franchi, va in scena la sfida tra Siena e Pontedera, che occupano il quarto posto a pari merito, entrambe a 25 punti, anche se il Pontedera ha ancora un match da recuperare. Si gioca quindi in casa della Robur, che fino a qui è riuscita a navigare in alta classifica nonostante un rendimento poco felice nella partite interne: solo una vittoria, tre pareggi e ben 4 ko davanti ai propri tifosi. Domenica, complice la rivalità da derby, la squadra di casa giocherà ancora più motivata e secondo gli analisti 888sport parte in sensibile vantaggio nelle quote: il secondo successo interno degli uomini di Alessandro Dal Canto è dato a 2,23, riferisce Agipronews, mentre il blitz degli ospiti sale a 3,00.

Nel mezzo la quota del pareggio, suggerito dall’equilibrio delle sfide più recenti; due pari di fila in campionato, poi due incroci in Coppa Italia: a gennaio passò il Pontedera ai rigori, a ottobre vinse il Siena per 2-0.

AG/Agipro