I gol della C, i protagonisti in campo. L’ospite di C Siamo su Raisport

Gol, servizi, protagonisti in campo: tutto sul campionato della C e grandi ospiti in studio. Sono gli “ingredienti” di C Siamo, programma curato da Paolo Ciotti e condotto da Giacomo Capuano, in onda ogni lunedì dalle ore 20 su Raisport.

Domani 4 novembre sarà ospite Giuliano Giannichedda, indimenticato mediano di Udinese, Lazio e Juventus ed oggi allenatore della Rappresentativa di serie D, dopo aver allenato anche in C.

Ampie finestre saranno dedicate al posticipo Feralpisalò- Triestina con la cronaca di Giuseppe Galati. Sul profilo Twitter di Rai Sport si può votare fino a lunedì, il gol più bello dei tre gironi.