La Lega Pro tra fair play e sociale: una squadra che scende in campo ogni domenica. Oltre 450 iniziative in campo e sugli spalti

Sono state oltre 450 le iniziative sociali in 11 mesi promosse dalla Lega Pro e dai suoi 60 club, in campo e sugli spalti.

Un numero che cresce e caratterizza sempre più il campionato di C come quello delle famiglie.

Grande adesione ha riscosso il turno di campionato dedicato ai nonni, che molti club hanno invitato sugli spalti assieme ai nipoti per un racconto del calcio negli stadi, che non conosce tempo.

Il motore delle giornate sociali a cui aderisce la Lega Pro è l’Area Comunicazione con Gaia Simonetti.

La Lega Pro, per citarne alcune, ha aderito alla giornata contro il razzismo, alla giornata internazionale dell’amicizia, alla giornata della legalità, alla giornata mondiale per i diritti delle bambine.

I suoi club sono impegnati in campagne sociali e di sensibilizzazione come, ultima in ordine di tempo, quella per incentivare la donazione di sangue con il Catanzaro in prima linea, che ha siglato un accordo con l’Avis.

La prossima tappa sociale vedrà schierata, il 25 novembre, la Lega Pro e i suoi club per la giornata contro ogni forma di violenza alle donne. Non solo con il fiocco bianco in sede a ribadire il no alla violenza, ma anche con una serie di iniziative rivolte proprio alle donne, che hanno subito violenza.

Firenze, 1 novembre 2019