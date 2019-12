Il Natale del Como 1907, tra Pediatria e Comunità per minori

Una settimana ricca di impegni per i giocatori del Como, che hanno fatto visita a Ospedali e Comunità per Minori per portare regali di Natale, fare gli auguri e regalare qualche sorriso passando del tempo insieme. L’occasione è stata quella di consegnare parte dei giochi raccolti dagli sponsor e dai tifosi durante la gara Como – Albinoleffe, e soprattutto fare gli auguri e portare un po’ di allegria.

Martedì mattina il Ceo della società, Michael Gandler, insieme ai calciatori Simoneandrea Ganz e Dario Toninelli sono andati a far visita ai bambini ricoverati al Centro Maria Letizia Verga, clinica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. All’incontro hanno partecipato anche i giocatori della Pallacanestro Cantù. Insieme a loro erano presenti anche le delegazioni di “Eagles” e “Pesi Massimi”, tifoserie rispettivamente di Pallacanestro Cantù e Como 1907.

Nella mattinata di giovedì due Babbi Natale d’eccezione hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Simone Sbardella e Alessandro Gabrielloni hanno portato ai piccoli pazienti regali e tanti sorrisi. Accolti dal primario di reparto, il Dottor Angelo Selicorni, i ragazzi hanno fatto visita a tutti i bambini ricoverati lì, accompagnati anche dalle volontarie Abio, che si impegnano a rendere il reparto più accogliente per i piccoli ospiti. Tra una partita di calcetto, molto combattuta, abbracci, foto e un po’ di tempo passato insieme i due giocatori lariani hanno portato un po’ di allegria agli ospiti del reparto.

In serata invece Luca Miracoli, Francesco Marano e Giacomo Ferrazzo sono andati a far visita e a portare i doni presso la Comunità per minori dell’Immacolata Concezione di Cantù (CO). Anche qui i ragazzi hanno portato i regali, giocato con gli ospiti della comunità, fatto il brindisi natalizio e risposto alle domande curiose dei ragazzini.

Fonte: Como 1907