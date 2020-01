Serie C e un anno…sociale.

È quello che volge al termine per la C.

Con i suoi 60 club ha realizzato quasi 500 iniziative di solidarietà in campo, sugli spalti, negli ospedali e nelle strutture che ospitano anziani.

Un anno che ha visto negli stadi più tifosi e anche tifose speciali come nonna Ilde con i suoi cento anni, compiuti nella stessa data e anno di fondazione della sua squadra del cuore, la Reggiana.

Sono 28 gli anni, appena compiuti, del progetto delle adozioni a distanza dei club di C con il supporto della Caritas Children Onlus per un totale di 126 bambini e bambine.

Sono stati oltre 400 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla giornata della legalità a Somma Vesuviana, promossa dalla Lega Pro e dal comune locale, in ricordo del vicebrigadiere Cerciello Rega.

Restano impresse le immagini degli oltre 1.000 nonni negli stadi di C con i nipotini per il turno di campionato dedicato a loro.

Firenze, 31/12/2019