Lunedì torna ‘Csiamo’ su Rai Sport con il posticipo Siena-Juventus Under 23

Con il ritorno del campionato torna anche ‘Csiamo’, immancabile e imperdibile appuntamento per gli appassionati della Serie C. Il posticipo di lunedì 13 gennaio su Rai Sport è Siena-Juventus Under 23, gara del girone A. Con Giacomo Capuano in studio ci saranno Simone Tiribocchi, ex giocatore del Siena, capocannoniere in serie B nell’anno della promozione 2002-2003 e oggi nello staff tecnico del Monza ed Edoardo Mecca, imitatore, star del web, appassionato della Juventus.

Il via alle 19.50 con spazio ai social e alla votazione per il gol più bello.