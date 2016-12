Longobardi e Melli, doppia risoluzione consensuale in casa Lucchese

L’AS Lucchese Libertas comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere con l’attaccante Cristian Longobardi.

La società, nel ringraziare il calciatore per la serietà dimostrata e l’impegno profuso in questi mesi in maglia rossonera, gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e agonistiche.

Non solo. L’AS Lucchese Libertas ieri comunicava di aver sottoscritto l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere con il difensore Lorenzo Melli.

La società, nel ringraziare il calciatore per la serietà dimostrata, l’impegno profuso e il grande spessore umano messo sempre al servizio dello spogliatoio, gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e agonistiche.