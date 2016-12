Il MUSEO ROSSONERO posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa verrà APERTO domani SABATO (17/12) DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 e DOMENICA (18/12) DOPO LA PARTITA TRA LUCCHESE E GIANA ERMINIA (ORE 18.30 CIRCA).

“SI INVITANO TUTTI I TIFOSI ROSSONERI A VENIRE DOMENICA AL PORTA ELISA per sostenere con la propria presenza sia la squadra che scenderà in campo ma anche la società rossonera in questo particolare momento”, ricorda Lucca United.