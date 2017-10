La posizione di Lucca United sulla maggioranza delle quote rossonere

Lucca United intende prendere posizione relativamente alle ricorrenti “voci” in merito ad imminenti offerte per l’acquisto del pacchetto di maggioranza della società AS Lucchese Libertas 1905 srl.

Nel ricordare a tutti i tifosi, alla città ed alle istituzioni che LUCCA UNITED è parte della società, detenendo ad oggi il 10% delle quote azionarie, e che è anche proprietaria dello storico marchio concesso in comodato gratuito alla società rossonera, riteniamo opportuno precisare quanto segue:

1) con tutti i mezzi a nostra disposizione, abbiamo tentato in questi ultimi mesi di trovare soggetti che potessero appoggiare e sostenere l’attuale compagine societaria affinché la Lucchese potesse continuare ad essere patrimonio sportivo della città ed orgogliosamente espressione di “lucchesità”. Abbiamo ricevuto tante belle parole, promesse e pacche sulle spalle…ecco il tempo delle belle parole e delle pacche sulle spalle è ormai finito da un pezzo, così come quello delle promesse. Chi ha veramente a cuore le sorti della Pantera deve farsi avanti ora, lo deve fare subito.

Lucca United è da sempre a disposizione per agire come garante verso tutti coloro che vogliano concretamente sostenere la società calcistica che rappresenta la nostra Città.

2) Lucca United è al corrente dell’esistenza di trattative e di “incontri” con possibili acquirenti del pacchetto di maggioranza della società rossonera, trattative e “incontri” dalle quali in “alcuni casi” Lucca United è stata stranamente esclusa e tenuta all’oscuro di ciò che stava accadendo.

Il nostro monito e la nostra attenzione sono da sempre rivolti a che possibili cessioni siano gestite con la massima trasparenza ed onestà, per garantire che la Lucchese possa essere guidata solo ed esclusivamente da persone serie e consapevoli di amministrare un patrimonio calcistico e sportivo con una storia ultracentenaria.

Nel rispetto della Lucchese e dei suoi tifosi, nel rispetto dei nostri principi e del nostro ruolo, ribadiamo fermamente che non avvalleremo mai la vendita delle quote della AS Lucchese Libertas 1905 srl a soggetti o società poco trasparenti con programmi sportivi nebulosi e non chiaramente definiti.