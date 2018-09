La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall’Ascoli Calcio con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco De Feo, attaccante classe ’94, che torna a Lucca dopo la stagione vissuta in Serie B con la maglia bianconera. Con 34 presenze e 9 gol in campionato, De Feo fu uno dei protagonisti assoluti della stagione 2016/17, che vide i rossoneri raggiungere il prestigioso traguardo dei quarti di finale dei play-off.