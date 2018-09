La A.S. Lucchese Libertas ricorda a tutti i tifosi che è ancora possibile effettuare l’abbonamento per la stagione calcistica 2018/19. Sono ancora in vigore i prezzi speciali per i settori di Curva e Gradinata (100 e 200 euro).

La biglietteria sotto la tribuna coperta, pertanto, osserverà nei prossimi giorni i seguenti orari: