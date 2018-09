Alessandria – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere ad Alessandria – Lucchese, in programma domenica 30 settembre alle ore 16.30 presso lo Stadio G.Moccagatta di Alessandria, è attiva sul circuito VivaTicket (www.vivatcket.com).

I prezzi per la gara nel Settore Ospiti sono i seguenti:

Settore Ospiti Intero – 10 euro, compresi diritti di prevendita

I tagliandi sono acquistabili fino alle 19 del giorno antecedente alla gara, on line sul sito www.vivaticket.com o presso i seguenti rivenditori autorizzati:

Lucca Libri – viale Regina Margherita, 113 Lucca; tel. 0583 469627; luccalibri@gmail.com.

La capienza del Settore Ospiti è di n. 685 spettatori e l’entrata per i supporters rossoneri è prevista dallo Spalto Rovereto.