Le condoglianze della società per la famiglia del nostro addetto stampa Giacomo Bernardi

La A.S. Lucchese Libertas esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Carla Piccolo, mamma del nostro Addetto stampa Giacomo Bernardi.

In questo momento di dolore tutta la famiglia Lucchese si stringe in un caloroso abbraccio intorno al nostro Giacomo, e porge ai famigliari le più sentite condoglianze.