Lucchese – Arezzo: si gioca domenica alle 20.30, ecco come acquistare i biglietti

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, in accordo con la S.S. Arezzo e la Lega Pro, la prima partita di campionato verrà disputata domenica 16 settembre alle ore 20.30 allo stadio Porta Elisa. Di seguito le informazioni per acquistare i biglietti.

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Arezzo, in programma domenica 16 settembre presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2 dalle ore 17 di giovedì 13 settembre.

I tagliandi potranno essere acquistati in prevendita presso la biglietteria dello stadio (sotto la tribuna) venerdì 14 settembre dalle 17 alle 19.30, in parallelo agli abbonamenti.

Il giorno della partita, invece, botteghini aperti dalle ore 18.

Si ricorda che i biglietti sono nominativi e potranno essere acquistati solo ed esclusivamente con la presentazione di un documento di identità in corso di validità. Si consiglia vivamente l’acquisto in prevendita per evitare code a ridosso dell’inizio della partita.

Questi i punti vendita autorizzati Go2:

STUDIO SPORT, via di Tempagnano 180 (Tel. 0583-493341)

BAR GELATERIA DA PALMIRO, via San Donato 15, Sant’Anna

LUCCA CARTA, Via Romana Est, 58 – Porcari (Tel. 0583-210637)

OTTAVIO VIAGGI, Via I Maggio, 32 – 55023 Borgo a Mozzano (Tel. 0583-88158)

Ecco i prezzi:

Tribuna centrale: €50

Tribuna laterale: €30

Tribuna laterale ridotto: €25

Gradinata €20

Gradinata ridotto €18

Curva: €10

Donna: €10

*i prezzi sono già comprensivi dei diritti di prevendita

Si ricorda inoltre che le eventuali riduzioni saranno applicate per le donne, gli over 60 (nati entro il 31/12/1957) e i ragazzi nati tra il 2004 e il 2000. I ragazzi nati tra il 2012 e il 2005 hanno diritto a un biglietto Ridotto Junior a €3 in tutti i settori. I bambini nati dall’anno 2013 e successivi hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per quanto riguarda i tifosi ospiti il prezzo del tagliando per il Settore Ospiti (Curva est, capienza 1.080 posti) è di € 10 compresi i diritti di prevendita (biglietto unico senza riduzioni).

I biglietti di Settore Ospiti saranno disponibili fino alle 19 del giorno antecedente la gara (sabato 15 settembre).

Ecco le altre modalità d’acquisto e i punti vendita autorizzati:

– on line sul sito www.go2.it. Sarà sufficiente presentare all’ingresso la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice.