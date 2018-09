Porta Elisa: nuove aperture per effettuare gli abbonamenti

La A.S. Lucchese Libertas informa i supporters rossoneri che è ancora possibile effettuare l’abbonamento per le partite casalinghe della stagione calcistica 2018/19. La biglietteria sotto la tribuna coperta, pertanto, osserverà in questa settimana i seguenti orari:

giovedì 20 settembre : 17 – 19.30

: 17 – 19.30 venerdì 21 settembre: 17 – 19.30

Si comunica inoltre che nelle prossime ore verrà diramata l’informativa riguardante i biglietti per la partita Pistoiese – Lucchese, in programma domenica 23 settembre. La squadra di casa, che ha richiesto di poter giocare il match nel proprio stadio, sta infatti attendendo le risposte e le relative approvazioni di Lega e COVISOC e solo allora potrà procedere con la comunicazione ufficiale.