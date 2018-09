Pistoiese – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Pistoiese – Lucchese, in programma domenica 23 settembre alle ore 16.30 allo stadio ‘M.Melani’ di Pistoia, è attiva sul circuito VivaTicket.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 (più d.d.p. 1,50).

Si comunica inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19 di sabato 22 settembre senza il possesso di supporter card per i residenti in Provincia di Lucca.

Il giorno gara NON sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti nè per gli altri settori dello stadio per i residenti nella provincia di Lucca.

I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito VivaTicket con il servizio print@home sul sito www.vivaticket.com o nei punti vendita nella Provincia di Lucca, che riportiamo di seguito:

– LUCCA LIBRI: viale Regina Margherita, 113 Lucca – TELEFONO: +39 0583 469627 – EMAIL: luccalibri@gmail.com

Altri punti vendita in Provincia

https://www.vivaticket.it/ita/ricer

Si ricorda che i tagliandi sono acquistabili anche on line sul sito www.vivaticket.it.