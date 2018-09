La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito dal Milan il diritto alle prestazioni sportive di Juan Mauri, centrocampista argentino classe ’88. Dopo diverse esperienze nei club argentini di prima e seconda divisione, Mauri è stato acquistato dal Milan nel luglio del 2015, vestendo poi le maglie di Akragas e Paganese in Serie C.

Per lui un contratto fino al 30 giugno 2019.