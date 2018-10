Coppa Italia: in vendita i biglietti per Imolese – Lucchese

MODALITA’ DI BIGLIETTERIA E ACCESSO PER IMOLESE CALCIO 1919 – LUCCHESE

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – LUCCHESE, su indicazioni della Questura, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018, ORE 16.30.

Il settore riservato alla tifoseria ospiti è collocato nelle gradinate fronte tribuna e nell’adiacente curva. Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo riservato del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. I tifosi della Lucchese potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10 più diritto di prevendita di € 2 nei seguenti punti vendita:

– LUCCACARTA, via romana est 140, Porcari, Lucca

– BAR DA PALMIRO, via S. Donato 15, Lucca

– STUDIOSPORT, via di Tempagnano 180, Lucca

Oppure on – line sul sito www.go2.it

La prevendita sarà attiva già da oggi e FINO ALLE ORE 19 di martedì 30 ottobre 2018.

Si segnala che MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE la biglietteria del SETTORE OSPITI sarà CHIUSA e che sarà quindi possibile accedere a tale settore esclusivamente acquistando il biglietto in prevendita.

Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.