Gozzano – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

La società A.S. Lucchese Libertas comunica che la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Gozzano – Lucchese in programma lunedì 15 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio “Silvio Piola”di Vercelli, valevole per la 6^ giornata di andata del Campionato di Serie C 2018/2019, è attiva sul circuito VivaTicket.

I tagliandi (prezzo 12 euro esclusi d.d.p.) sono acquistabili fino alle ore 20 del giorno antecedente alla gara, on line sul sito www.vivaticket.com o presso i seguenti rivenditori autorizzati:

Lucca Libri – viale Regina Margherita, 113 (tel. 0583-469627 – orario continuato 9.30 -19.30)

(Si consiglia di consultare l’elenco dei punti vendita divisi per province al link: http://www.vivaticket.it/ita/ricercapv)