Lettera aperta della A.S. Lucchese Libertas ai media locali e nazionali.

—

Negli ultimi giorni si sono susseguiti sui media locali numerosi articoli riguardanti le fasi più o meno avanzate di un’eventuale trattativa per la cessione della Lucchese. Notizie confusionarie, talvolta imprecise, spesso del tutto inesatte.. Una serie di voci contrastanti ed incongruenti volte a cogliere chissà quale misteriosa verità o risolvere chissà quale indecifrabile enigma. La società chiede pertanto alla stampa di scegliere con più cura e attenzione le proprie fonti, evitando di sbandierare nei propri articoli notizie faziose ed errate, che potrebbero destabilizzare l’ambiente rossonero e l’umore dei nostri giocatori. Ogni chiarimento sulle eventuali trattative di cessione della Lucchese verrà fornito dalla società stessa al momento opportuno, se mai qualcosa di concreto davvero si materializzerà. E’ volontà della società, inoltre, tranquillizzare la tifoseria riguardo ai faziosi articoli pubblicati nelle precedenti settimane, riguardanti la fideiussione (che è stata presentata alla Lega), al ricorso in merito alla questione Finworld (che è stato pienamente accolto) e al pagamento degli stipendi da parte della proprietà (avvenuto con la consueta regolarità). Con l’auspicio, quindi, di leggere nei prossimi giorni articoli sportivi, riguardanti le gesta dei giocatori rossoneri, e non più le solite trame thrilling sull’eventuale cessione societaria, porgiamo distinti saluti.

A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.