Maltempo: biglietto integrativo di Tribuna per abbonati di Curva e Gradinata

La A.S. Lucchese Libertas comunica che per la partita Lucchese – Juventus U23 di domenica (28 ottobre), viste le avverse previsioni meteorologiche, sarà possibile per gli abbonati di Curva e Gradinata acquistare un biglietto integrativo, al costo di 5 euro, ed assistere al match dalla tribuna laterale.

Il tagliando specifico può essere acquistato solo alla biglietteria dello Stadio Porta Elisa, sita sotto la tribuna coperta.

Oggi, venerdì 26 ottobre, la biglietteria osserverà il consueto orario 17 – 19, mentre sabato 27 ottobre sarà attiva dalle 10.30 alle 12.30.

Domenica 28 ottobre, invece, i botteghini saranno aperti dalle ore 14.30.