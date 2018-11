A breve un nuovo incontro tra i vertici rossoneri e la Commissione Lucchese

La A.S. Lucchese Libertas 1905 comunica di aver proposto alla Commissione Lucchese, nella persona del Suo Presidente Leonardo Dinelli, di effettuare in tempi molto brevi un summit con tutti i membri della stessa commissione, i dirigenti rossoneri ed i rappresentanti del tifo organizzato, in modo da delineare, grazie al forte senso di appartenenza, obiettivi e strategie comuni che conducano al solo grande scopo condiviso: il bene dei colori rossoneri. Nell’occasione, la società richiede alla Commissione Lucchese di ottenere delle risposte riguardo alla grave situazione dei campi da gioco a disposizione per le squadre del settore giovanile, che rischia di compromettere e danneggiare fortemente l’operato dello staff rossonero.