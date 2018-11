La A.S. Lucchese Libertas informa che tutte le richiesta di accredito stampa per la partita Lucchese – Pisa, in programma domenica 11 novembre, dovranno pervenire via mail all’indirizzo asluccheselibertas@gmail.com entro e non oltre le ore 19 del giorno giovedì 8 novembre. Le richieste giunte dopo il limite sopra detto saranno INDEROGABILMENTE considerate NON valide. Gli accrediti saranno assegnati fino ad esaurimento posti.