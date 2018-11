La Lega Pro ha diramato gli orari delle partite dalla 14° alla 18° giornata.

Ecco gli impegni dei rossoneri:

14° – Lucchese vs Olbia, domenica 2 dicembre ore 14.30

15° – Novara vs Lucchese, domenica 9 dicembre ore 14.30

16° – Lucchese vs Pro Vercelli, giovedì 13 dicembre ore 18.30

17° – Piacenza vs Lucchese, domenica 16 dicembre ore 14.30

18° – Lucchese vs Albissola, domenica 23 dicembre ore 18.30