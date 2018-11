Favale in vista del derby:”Grande entusiasmo nel gruppo, vogliamo i tre punti”

A pochi giorni dal derby Lucchese – Pisa parla Giulio Favale, esterno rossonero con un passato in nerazzurro.

“La squadra sta molto bene, l’entusiasmo e l’affiatamento del gruppo stanno crescendo a vista d’occhio. Le ultime prestazioni sono state molto positive e domenica non saremo certo da meno”.

“Si percepisce che la partita di domenica, giustamente, è molto sentita qui a Lucca e probabilmente ci sarà molta gente allo stadio. Siamo molto carichi e consapevoli che un risultato positivo contribuirebbe ulteriormente ad aumentare il grande entusiasmo ed affetto che sentiamo attorno a noi”.

“Ho vestito la maglia del Pisa e l’ho già affrontato da ex nello scorso campionato. Non cambia niente per me: derby o non derby, ex o non ex, darò sempre il 100% per il bene mio e della squadra. Siamo pronti per questo grande appuntamento”.