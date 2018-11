Pro Piacenza – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

La A.S. Lucchese Libertas informa che è attiva sul circuito LisTicket – TicketOne la prevendita per i biglietti di Pro Piacenza – Lucchese, partita in programma domenica 4 novembre allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza alle ore 20.30.

I tagliandi per il Settore Ospiti (Curva Sud Mod. 3 con capienza 816 posti) sono acquistabili on line o presso tutti i punti vendita autorizzati LisTicket – TicketOne (verificabili sul sito www.ticketone.it) al prezzo di € 10,00 + diritti di prevendita.

Si comunicano di seguito tutti i settori aperti e i relativi prezzi:

Tribuna Centrale Numerata Interi € 30,00

Tribuna Centrale Numerata Ridotti € 20,00

Tribuna Laterale Numerata Interi € 20,00

Tribuna Laterale Numerata Ridotti € 15,00

Curva Sud (Settore Ospiti) Interi € 10,00

Under 14 per tutti i settori € 2,00

Si ricorda inoltre che per l’acquisto dei tagliandi di ingresso non è richiesta la tessera del tifoso (Supporter Card) e che il giorno della gara saranno aperte le biglietterie ad esclusione della Curva Ospiti dalle ore 12,30 e fino alla fine del primo tempo.