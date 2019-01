Le dichiarazioni di Mister Favarin prima di Carrarese – Lucchese

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Favarin alla vigilia di Carrarese – Lucchese:

Il momento.

Sono orgoglioso di questi ragazzi e non vediamo l’ora di scendere in campo per dare battaglia ad una squadra forte ed organizzata come la Carrarese. Il carattere dimostrato dalla squadra nell’ultimo mese è qualcosa di eccezionale, che vale più di ogni vittoria. Deve essere la nostra arma in più.

L’avversario.

Conosciamo bene la Carrarese, hanno un potenziale offensivo da categoria superiore. Tuttavia giocheremo la solita partita a viso aperto, affrontando l’avversario senza paura e proponendo il nostro gioco. Sto valutando diverse soluzioni tattiche e, visti gli impegni ravvicinati, è possibile che cambi qualcosa nella formazione iniziale.

Classifica, prossimi impegni e possibili scenari.

Affrontiamo gli impegni partita dopo partita, senza fasciarci la testa su cosa potrebbe o non potrebbe succedere. Questi ragazzi hanno gran valore, tecnico e umano: niente può spaventarci.