Mercato: per la difesa arriva Ferretti, parte Madrigali

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito dalla S.S. Teramo Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Johad Ferretti, difensore italo-francese, classe ’94.

Ferretti, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Milan, ha vestito tra i professionisti le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe e Cremonese, totalizzando anche undici presenze nel campionato di Serie B con la Ternana nella stagione 2017/18.

Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2019.

Nall’ambito dell’operazione, è stato ceduto alla S.S. Teramo Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Saverio Madrigali, difensore classe ’95, arrivato a Lucca la scorsa estate. Società, staff e squadra ringraziano il giocatore per l’impegno profuso in maglia rossonera, augurandogli inoltre grandi soddisfazioni professionali per il futuro.