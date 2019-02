La A.S. Lucchese Libertas e l’A.C. Cuneo comunicano che, viste le abbondanti nevicate che hanno colpito lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo e le avverse previsioni meteorologiche delle prossime ore, la gara Cuneo – Lucchese, in programma domenica 3 febbraio e valevole per la 24esima giornata del Campionato di Serie C girone A, è rimandata a data da destinarsi.