Dichiarazioni di Favarin alla vigilia di Cuneo – Lucchese

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Favarin in vista della gara di Cuneo.

La partita.

Sappiamo molto bene quanto sia importante la partita contro il Cuneo. Una sfida tra due buone squadre, che meriterebbero altre posizioni di classifica ma che, per le note vicende, si stanno giocando la salvezza e se la giocheranno fino in fondo. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare l’approccio a questa gara.

Il momento.

La prestazione contro l’Entella ha dimostrato che possiamo giocarcela contro chiunque. I ragazzi sono consapevoli di questo e stanno lavorando a mille all’ora, cercando di non farsi distrarre dalle questioni che ci ruotano attorno. La rotazione dei giocatori avvenuta nell’ultima partita ci permette di avere forze fresche e uomini riposati per questo delicatissimo incontro, che sicuramente saranno chiamati in causa e potranno essere fondamentali.

La classifica e gli obiettivi.

La nuova penalizzazione probabilmente ci condanna ai playout, ma sono certo che questo gruppo dalle mille risorse saprà raggiungere la salvezza, in un modo o nell’altro. Non molliamo di un millimetro, lotteremo su ogni pallone, ad ogni partita, perché questa città ed i nostri tifosi meritano il professionismo. Venderemo cara la pelle, fino all’ultimo istante dell’ultima partita.