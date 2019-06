Alla vigilia di Bisceglie – Lucchese parla Giancarlo Favarin

Mister, ci siamo.

Siamo giunti all’ultimo capitolo di questa stagione incredibile, sotto tutti i punti di vista. Sappiamo di andare a giocarci tutto: gloria, storia, onore e soprattutto una salvezza che questi ragazzi hanno dimostrato di meritare alla grande, sul campo e fuori.

Che partita ti aspetti?

Senza fare troppi calcoli, dovremo giocare la partita per vincerla, mantenendo un equilibrio ma anche un atteggiamento propositivo per tutta la durata del match. Troveremo un ambiente caldissimo e una squadra che darà l’anima per evitare la retrocessione. Dobbiamo essere bravi a contenere i loro attacchi e la loro foga.

Come sta la squadra?

I ragazzi stanno bene, come hanno dimostrato nelle ultime prestazioni, e sono molto carichi. Abbiamo tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Gabbia, e possiamo valutare diverse soluzioni tattiche anche a partita in corso.

Una battuta sui tifosi: quanto saranno importanti?

So che i nostri tifosi non ci faranno mancare l’incitamento anche in questa ultima e decisiva gara, ho saputo che già molti di loro hanno comprato il biglietto e si stanno organizzando per venire in Puglia in ogni modo. Questo deve riempirci di orgoglio e caricarci ancora di più. Dobbiamo ripagare questo immenso affetto con un’ultima prova all’altezza: l’obiettivo è a un passo, ora non deve sfuggirci.